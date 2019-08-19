Госдума обратится в ПАСЕ и ПА ОБСЕ по фактам вмешательства во внутренние дела

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России может представить свои выводы иностранным парламентариям, в том числе - Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом рассказал журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам внеочередного заседания Совета нижней палаты, на котором было принято решение о создании комиссии.

По его словам, на заседаниях комиссии вопросы внешнего вмешательства будут обсуждаться с "представителями соответствующих государств и средств массовой информации, которые осуществляют вмешательство во внутренние дела" России.

В числе фактов вмешательства он назвал "размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированной акции в Москве", а также призыв к участию в подобных акциях по государственным каналам - "Голосу Америки" и "Дойче велле". "На наш взгляд, это примеры открытого вмешательства во внутренние дела России", - подчеркнул Исаев.

Свои выводы депутаты представят общественности и иностранным парламентариям. "Мы можем обратиться к нашим коллегам в парламентах соответствующих государств, в Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству (в Европе)", - сообщил Андрей Исаев, добавив, что от итогам работы комиссии могут быть приняты и законодательные инициативы.