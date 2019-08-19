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19.08.2019 22:40
Рубрика: Спорт

Знарка не обыграть

"Спартак" побеждает с новым главным тренером
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Московский "Спартак" продолжает победную серию перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги. Команда, которую в межсезонье возглавил экс-наставник сборной России и питерского СКА Олег Знарок, в контрольном матче переиграла "Динамо" - 2:0.

"Спартак" летом выглядит мощно - в пяти матчах одержано пять побед. После триумфа на турнире в Чехии команда продолжила успешную серию и в спарринге с "Динамо". Обе шайбы были заброшены в первом периоде с интервалом в 26 секунд. Открыл счет Мартиньш Карсумс, которому при выходе "два в один" ассистировал Каспарс Даугавиньш. А затем отменный бросок получился у капитана "красно-белых" Андрея Кутейкина - 2:0.

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После матча рулевой "Динамо" Владимир Крикунов рассказал, что его команда играла под нагрузками: "Мы продолжаем работать по два раза в день, пока не отпускаем ребят. Травмированных много. Противник играл взрослым составом, а мы - молодыми".

Олег Знарок, в свою очередь, признался, что пять подряд побед не говорит ни о чем. "Я сам удивлен, но это ни о чем не говорит, - сказал он. - Такие матчи нужны для того, чтобы мы проверяли сочетания и схемы игры. У нас пока на каждую игру новый капитан и ассистенты. Мы смотрим и оцениваем, как игроки себя ведут в раздевалке и на льду".

Тем временем "Трактор", недавно победивший на Кубке губернатора Челябинской области, дважды подряд обыграл "Салават Юлаев" - 1:0 и 2:1. "Адмирал" в Чехии переиграл местный "Литвинов" - 4:3, а "Сочи" с таким же счетом победил другой чешский клуб - "Спарту". "Ак Барс" лишь в овертайме смог сломить сопротивление "Нефтехимика" - 2:1.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак"
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