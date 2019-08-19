Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США

Иранский танкер Grace 1, который подозревают в нарушении санкционного режима против Сирии, и задержанный в начале июля по запросу Вашингтона, покинул Гибралтар. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что судно вышло в море под иранским флагом в 00:00 понедельника по московскому времени, пишет ТАСС. Танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya1.

Ранее суд Гибралтара распорядился отпустить иранский танкер Grace 1 вопреки давлению со стороны минюста США, требовавшего продлить арест. В пятницу американский суд постановил, что танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации из-за нарушения закона США "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также в связи с обвинениями в банковском мошенничестве, отмывании денег и финансировании терроризма.

Власти Гибралтара дважды объявили о том, что не могут больше удерживать судно из-за разницы между санкционными режимами в отношении Ирана, действующими в Евросоюзе и Соединенных Штатах.