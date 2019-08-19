В понедельник матчем "Спартак" - ЦСКА завершилась программа шестого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Результат встречи в Тушино стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

А чуть ранее на стадионе "Динамо" в Петровском парке "бело-голубые" принимали в еще одном столичном дерби "Локомотив". Победа осталась за гостями - 2:1. На этот сезон у динамовских болельщиков были особые надежды. Наконец состоялся переезд на новую арену, клуб впервые за долгое время потратился на усиление. Десять новичков суммарной стоимостью примерно 40 миллионов евро - о таком фанаты "бело-голубых" еще совсем недавно не могли и мечтать.

Но пока эффективность этих трансферов вызывает большие вопросы. По большому счету никто из новичков не усилил команду, а некоторые и вовсе не попадают в стартовый состав. Рулевой москвичей Дмитрий Хохлов успокаивает тем, что ему и его футболистам нужно время, а тем временем "бело-голубые" уже опустились в зону переходных матчей - на 13-е место.

Своими ощущениями от игры "Динамо" и перспектив столичного клуба в интервью "РГ" поделился бывший полузащитник и главный тренер этой команды, двукратный обладатель Кубка России, мастер спорта международного класса Андрей Кобелев.

Пора бить тревогу или пока рано?

Андрей Кобелев: А что - "Динамо" вылетело? Нет же. Давайте по порядку. Клуб купил новичков, но многие из них пришли только сейчас, когда сыграно уже несколько туров. Филипп дебютировал с "Локомотивом", Н Жи впервые вышел в старте, у Лещука вторая встреча всего лишь была. Команда пока не собрана, ее еще предстоит строить.

А как вам новички?

Андрей Кобелев: Не скажу, что они лучше тех, кто уже есть в "Динамо". В прошлом сезоне команда неплохо защищалась, но в атаке ничего не показывала. Ясно было - надо усиливаться впереди. Однако сделано этого не было. Начались непонятные покупки, дублирование позиций. И здесь надо спрашивать, в первую очередь, со спортивного и генерального директоров.

Считаете, "Динамо" провалило трансферную кампанию?

Андрей Кобелев: Пока могу только сказать, что Филипп - качественный игрок. Но опять же: он пришел только в середине августа. Надеюсь, он быстро наберет форму. Что касается Н Жи, то извините меня - ну какие это семь миллионов? "Динамо" просто подарило "Марселю" эти деньги. Я солидарен с болельщиками французского клуба, которые поблагодарили "бело-голубых" за этот трансфер. Да, он порой может обострить игру, но КПД у него нулевой.

"Динамо" уже в который раз сдувается во втором тайме. Почему?

Андрей Кобелев: Команда еще не сыграна. В таких ситуациях на поле нужен лидер. А его у "Динамо" нет. И здесь опять возникает вопрос к укомплектованию. Руководству и селекционерам клуба нужно было купить футболиста, способного изменить ход матча в одиночку. Посмотрите на "Локомотив". Там есть Смолов, братья Миранчуки, Крыховяк. Эти люди могут что-то сделать, даже если игра у команды не идет. В "Динамо" таких людей нет. Куча покупок - но для чего они? Вот чем Паршивлюк лучше Козлова? Или Плиев сильнее Рауша, а Каборе - Теттеха? Нет ведь.

А вины тренера в провальном старте сезона нет?

Андрей Кобелев: Есть конечно, но сейчас все стрелки на Хохлова. А отвечать должны все, кто входит в спортивный блок: главный тренер, спортивный и генеральный директора. А то у нас как бывает - директора все свалят на тренера и его уберут. Придет новый специалист, который скажет, что у него не те игроки и надо купить новичков. В такой ситуации ни о каком прогрессе и речи быть не может. И вообще - какой смысл на эти выделенные 40 миллионов евро брать десять футболистов? За такие деньги можно купить трех-четырех исполнителей высокого уровня и побеждать.

Перед "Динамо" стоит задача попасть в еврокубки. Это реально с такими проблемами?

Андрей Кобелев: А почему нет? Если все новички будут прогрессировать, за 5-6-е места побороться вполне реально. У нас же чемпионат непредсказуемый. Все хвалили "Ростов", а он взял и проиграл "Уфе", "Ахмат" вдесятером отобрал очки у "Зенита". Все еще может быть. Другой вопрос, что у того же "Локомотива" больше предпосылок выиграть золото, чем у "Динамо" попасть в топ-5.