Новости

Гвардиола: Судьи VAR пили кофе, когда Ламела фолил на Родри 06:39
На выборы-2020 Трамп пойдет в тандеме с Пенсом 06:33
Ирландский паб вылил виски Макгрегора в унитаз после избиения мужчины 06:20
Протесты в Гонконге могут помешать США и КНР достичь сделки 06:08
В Приморье тайфун выбросил на берег северокорейскую шхуну 06:06
В Уссурийске критический уровень реки Раздольной пошел на спад 06:03
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией 05:52
СМИ: Япония планирует запуск спутников для уничтожения чужих аппаратов 05:31
В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса 05:04
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов 04:52
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге 04:31
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином 04:17
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере 04:15
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц 04:14
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки 03:54
Почти сто человек погибли в ДТП с бензовозом в Танзании 03:41
В Карпатах погиб известный румынский альпинист 03:32
На Канарах более четырех тысяч человек эвакуированы из-за пожаров 02:50
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США 02:27
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду 02:25
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира 01:40
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах 01:30
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии 01:17
Астрономы показали, как видят Землю инопланетяне 00:25
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун 00:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
19.08.2019 01:40
Рубрика: Спорт

Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира

Текст: Артур Нанян
Даниил Медведев стал победителем турнира Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Цинциннати. В решающем матче он в двух сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена - 7:6, 6:4.
Фото: REUTERS/Aaron Doster Фото: REUTERS/Aaron Doster
Фото: REUTERS/Aaron Doster

Медведев набрал фантастическую форму. Этот финал стал для него третьим за последние три недели. В двух предыдущих он уступил: сначала Нику Кирьосу, а затем Рафаэлю Надалю. Но в Цинциннати Даниилу уже никто не смог помешать завоевать титул. Между прочим, первый в карьере в турнире серии "Мастерс".

Фото: AP Photo/John Minchillo
Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

Некоторые специалисты слегка опасались, что Медведеву может не хватить сил на встречу с Гоффеном после фантастической победы над первой ракеткой мира - сербом Новаком Джоковичем. Но россиянин вновь продемонстрировал высочайший класс, за два сета лишь раз уступив на собственной подаче и сделав два брейка.

К слову, Даниил одержал 44-ю победу в нынешнем сезоне. По этому показателю он - абсолютный лидер тура. Медведев станет первым российским теннисистом в пятерке сильнейших в мире после Николая Давыденко, который находился там последний раз в конце июня 2010 года.

А чуть ранее в Цинциннати, но в финале женского одиночного разряда, упустила шанс завоевать трофей Светлана Кузнецова. В решающей встрече россиянка проиграла американке Мэдисон Кис в двух сетах - 5:7, 6:7.

Спорт Теннис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США
СК опубликовал видео из дома, где подросток убил свою семью