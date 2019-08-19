Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира

Даниил Медведев стал победителем турнира Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Цинциннати. В решающем матче он в двух сетах переиграл бельгийца Давида Гоффена - 7:6, 6:4.

Медведев набрал фантастическую форму. Этот финал стал для него третьим за последние три недели. В двух предыдущих он уступил: сначала Нику Кирьосу, а затем Рафаэлю Надалю. Но в Цинциннати Даниилу уже никто не смог помешать завоевать титул. Между прочим, первый в карьере в турнире серии "Мастерс".

Некоторые специалисты слегка опасались, что Медведеву может не хватить сил на встречу с Гоффеном после фантастической победы над первой ракеткой мира - сербом Новаком Джоковичем. Но россиянин вновь продемонстрировал высочайший класс, за два сета лишь раз уступив на собственной подаче и сделав два брейка.

К слову, Даниил одержал 44-ю победу в нынешнем сезоне. По этому показателю он - абсолютный лидер тура. Медведев станет первым российским теннисистом в пятерке сильнейших в мире после Николая Давыденко, который находился там последний раз в конце июня 2010 года.

А чуть ранее в Цинциннати, но в финале женского одиночного разряда, упустила шанс завоевать трофей Светлана Кузнецова. В решающей встрече россиянка проиграла американке Мэдисон Кис в двух сетах - 5:7, 6:7.