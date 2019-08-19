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19.08.2019 11:28
Рубрика: В мире

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

Текст: Юрий Когалов

Бронетранспортеры турецкой армии вошли на территорию сирийской провинции Идлиб и движутся по направлению к городу Хан-Шейхун. Об этом проинформировали в МИД САР.

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним, две недели назад обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась. Это произошло после того, как командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня. Сегодня ночью стало известно, что сирийские правительственные войска отбили у боевиков экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза" Хан-Шейхун.

Освобождение города откроет сирийским военным путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну - еще двум форпостам террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток.

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