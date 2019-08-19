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19.08.2019 22:24
Рубрика: Экономика

Минпромторг поддержал предложение довести норму переработки упаковки до 100%

Текст: Марина Гусенко

Минпромторг России поддерживает предложение участников межведомственной рабочей группы Минприроды РФ увеличить норматив переработки отходов использованной тары и упаковки до 100 процентов.

Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках

Об этом сказал замглавы минпромторга Виктор Евтухов радиостанции "Говорит Москва".

Он уточнил, что нагрузка по увеличению нормативов утилизации, должна быть соразмерна для изготовителей товаров и упаковки. В этом случае не будет преимуществ для тех или иных отраслей промышленности. Ведомство предлагает пересмотреть существующий механизм расширенной ответственности производителя, имеющий некоторые недостатки. Например, он не учитывает период использования товаров и упаковки с момента производства до утраты потребительских свойств.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Правительство Минприроды
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