Минпромторг поддержал предложение довести норму переработки упаковки до 100%

Минпромторг России поддерживает предложение участников межведомственной рабочей группы Минприроды РФ увеличить норматив переработки отходов использованной тары и упаковки до 100 процентов.

Об этом сказал замглавы минпромторга Виктор Евтухов радиостанции "Говорит Москва".

Он уточнил, что нагрузка по увеличению нормативов утилизации, должна быть соразмерна для изготовителей товаров и упаковки. В этом случае не будет преимуществ для тех или иных отраслей промышленности. Ведомство предлагает пересмотреть существующий механизм расширенной ответственности производителя, имеющий некоторые недостатки. Например, он не учитывает период использования товаров и упаковки с момента производства до утраты потребительских свойств.