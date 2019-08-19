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19.08.2019 02:50
Рубрика: В мире

На Канарах более четырех тысяч человек эвакуированы из-за пожаров

Лесной пожар около деревни Мойя на острове Гран-Канария, Канарские острова, Испания, 18 августа 2019 г. Фото: EPA/ANGEL MEDINA G. Лесной пожар около деревни Мойя на острове Гран-Канария, Канарские острова, Испания, 18 августа 2019 г. Фото: EPA/ANGEL MEDINA G.
Лесной пожар около деревни Мойя на острове Гран-Канария, Канарские острова, Испания, 18 августа 2019 г. Фото: EPA/ANGEL MEDINA G.

Более четырех тысяч жителей были эвакуированы из-за природного пожара, бушующего на острове Гран-Канария, крупнейшем в Канарском архипелаге. Такие данные распространило правительство региона.

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В общей сложности, местным властям пришлось полностью эвакуировать более 40 населенных пунктов, пишет РИА Новости. Неделю назад сообщалось о переселении тысячи местных жителей.

По данным специалистов, ситуация с пожарами остается тяжелой. Борьбу с огнем осложняют жара и сильные порывы ветра. Огонь продолжает распространяться и затронул уже около 1700 гектаров.

В борьбе со стихией задействованы сотни человек, а также авиатехника. Взять под контроль возгорание пока не удалось. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается, пишет ТАСС.

В мире Европа Испания
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