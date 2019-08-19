Новости

РБК объявил о новых назначениях в объединенной редакции 21:31
На Кубани девочку, брошенную в кафе с запиской, забрала бабушка 21:06
Медведев назначил замруководителя Ростехнадзора 21:05
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус 20:44
Макрон объяснил роль России в Европе цитатой из Достоевского 20:41
Путин заявил, что радиоактивной угрозы в Северодвинске нет 20:40
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом 20:34
На дне Балтики найден неизвестный корабль эпохи Колумба 20:29
Путин назвал очевидными нарушения незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 20:12
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа 20:05
В Крыму снесут огромную надпись из Книги рекордов России 20:00
Путин впервые прокомментировал митинги оппозиции в Москве 19:59
Владимир Путин оценил любезность президента Франции 19:51
"Спартак" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ 19:50
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход 19:49
Мутко предложил зафиксировать ставку по ипотеке на уровне 10,1 процента 19:40
Путин: Контакты с Зеленским внушают осторожный оптимизм 19:26
Врач раскрыл опасность яблочных семечек для детей 19:25
Тиль, Ларссон и Шюррле попали в стартовый состав на матч с ЦСКА 19:21
В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса 19:05
Актриса Изабель Юппер: Сараево - моя любовь 19:00
Воссоздан облик женщины-друида, прожившей вдвое дольше других 19:00
Форвард ЦСКА Чалов сыграет с первых минут в дерби со "Спартаком" 18:55
В Исландии прошли первые в истории "похороны" ледника 18:43
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 19:26
Рубрика: Власть

Путин: Контакты с Зеленским внушают осторожный оптимизм

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обменяются мнениями об украинской проблеме. Об этом оба лидера заявили на пресс-конференции накануне их встречи в Форте Брегансон.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

"Я проинформирую господина президента [Франции] о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины [Владимиром Зеленским]", - цитирует российского руководителя ТАСС.

Путин добавил, что эти контакты дали поводы для обсуждения и "внушают такой - осторожный - оптимизм".

Макрон, в свою очередь, сообщил, что хотел бы обсудить с коллегой первые решения, которые принял Зеленский в связи с ситуацией в Донбассе. Французский президент добавил, что желает придать импульс ранее принятым Минским договоренностям, "которые обеспечат полезное продвижение вперед".

Путин сообщил, где Россия разместит российские ракеты
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США испытали ранее запрещенную договором РСМД ракету
Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
СМИ: Сирийские войска обстреляли турецкую колонну в Идлибе