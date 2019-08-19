Путин: Контакты с Зеленским внушают осторожный оптимизм

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обменяются мнениями об украинской проблеме. Об этом оба лидера заявили на пресс-конференции накануне их встречи в Форте Брегансон.

"Я проинформирую господина президента [Франции] о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины [Владимиром Зеленским]", - цитирует российского руководителя ТАСС.

Путин добавил, что эти контакты дали поводы для обсуждения и "внушают такой - осторожный - оптимизм".

Макрон, в свою очередь, сообщил, что хотел бы обсудить с коллегой первые решения, которые принял Зеленский в связи с ситуацией в Донбассе. Французский президент добавил, что желает придать импульс ранее принятым Минским договоренностям, "которые обеспечат полезное продвижение вперед".