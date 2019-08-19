Путин назвал очевидными нарушения незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин связал прошедшие в Москве акции с выборами в региональные органы власти, в том числе - в московские.

Во время пресс-конференции во Франции он назвал очевидными нарушения, которые были допущены кандидатами в ходе избирательной кампании. Среди причин недопуска таких кандидатов к выборам Путин назвал фальсификацию подписей. При этом президент напомнил, что существует законный способ разрешения споров - это судебные процедуры. "И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Минимум в отношении одного человека решение принято допустить его к выборам", - добавил Путин.