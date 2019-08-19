Путин сообщил, где Россия разместит российские ракеты

"Мы не будем размещать [ракеты СМД] в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Российский лидер отметил, что сообщает об этом уже не в первый раз, но готов повторить и во Франции: "Мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке".

Он пояснил, что если США будут производить ракеты средней и меньшей дальности, то этим займется и Россия.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил журналистам, что Москва предлагает Вашингтону обсудить эту проблему с того момента, как США в начале года объявили о готовности выйти из Договора об РСМД. Однако если "Штаты не хотят договариваться, то "на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить ракеты в Азии, в других регионах".