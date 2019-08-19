Путин впервые прокомментировал митинги оппозиции в Москве

Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом во Франции, впервые дал свою оценку недавним митингам в Москве. Глава государства заявил, что все те, кто виновен в нарушениях закона во время массовых акций, должны быть привлечены к ответственности.

Выступая на пресс-конференции в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Путин подчеркнул, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, а власти должны должны обеспечить реализацию этих прав.

"Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями", - передает заявления российского лидера ТАСС.

Кроме того, он напомнил об акциях "желтых жилетов" во Франции, на которых "погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе".

"Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - подчеркнул президент РФ.

Российский лидер связал прошедшие в Москве акции с выборами в региональные органы власти, в том числе в московские. Путин напомнил, что ряд кандидатов были не зарегистрированы из-за очевидных нарушений во время избирательной кампании, в числе которых - фальсификация подписей. Российский президент подчеркнул, что отстоять свое право избираться можно через законные судебные процедуры.