Белгородский суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина. Они отбывают наказание за драку в центре Москвы в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка.

Как сообщили в районом суде, заседание назначено на 9 часов утра 6 сентября, оно будет выездным и пройдет на территории исправительного учреждения.

Напомним, суд вынес приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину за драку в центре столицы 8 мая. Мамаев был приговорен к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорин - к полутора годам.

В общей сложности с учетом времени, которое футболисты находились в СИЗО, в колонии они могли провести 6,5 месяца и 7,5 месяца соответственно. Теперь этот срок может сократиться, если такое решение примет суд.