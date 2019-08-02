Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении.

"Да, поступили ходатайства Мамаева и Кокориных об условно-досрочном освобождении",- сказали ТАСС в приемной Алексеевского районного суда.

Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Кокорин был наказан сроком на год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев осужден на год и пять месяцев. Идентичный срок получил и Протасовицкий.