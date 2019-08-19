Дороги Воронежа возьмут под контроль необычные машины ДПС

В правительстве Воронежской области презентовали новинку от ГИБДД - макет патрульной машины с работающими проблесковыми маяками и мигающими фарами.

Пластиковая Lada Vesta в полицейской раскраске выглядит совсем как настоящая, если не считать того, что она плоская и не ездит. Зато вовсю сияет красной и синей "мигалками", им вторят светодиодные фонари в бампере. Нарисованный салон пуст, зато на бампере красуется наимоднейший номер: А000036 RUS.

- Макеты предназначены для активизации внимания водителей на магистралях и борьбы с лихачами, - рассказал руководитель регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

Сияет пластиковая "патрулька" от аккумулятора, заряда хватает на сутки непрерывной работы. Размещать макеты планируется в местах, где чаще всего происходят аварии, а также у федеральной трассы М-4 "Дон", чье отменное покрытие в две полосы в каждую сторону порой провоцируют водителей на превышение разрешенной скорости.

- Особенно эффективны эти устройства будут в ночное время, когда "мигалки" заметнее. Увидев проблесковые маячки, любой нормальный водитель будет вести себя на дороге аккуратнее и не станет нарушать ПДД, - считает руководитель пресс-службы УГИБДД по Воронежской области Татьяна Сушкова.

Правительство региона одобрило эксперимент с использованием "самоцветных" макетов. Их количество, места и сроки установки будут определены полицейскими совместно с местными властями и операторами автодорог.