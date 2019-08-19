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19.08.2019 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главе Клинского района Подмосковья вменили новые преступные эпизоды

Текст: Иван Петров

Подмосковные следователи, расследуя уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Клинского района Московской области Александра Постриганя, выявили новые эпизоды преступной деятельности чиновника. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба подмосковного Главного следственного управления (ГСУ) СК России.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Изначально дело было возбуждено по трем статьям УК РФ "превышение должностных полномочий", "получение взятки в особо крупном размере" и "служебный подлог". По всем этим эпизодам Постриганю уже предъявлены обвинения.

Сейчас же следователи совместно с оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области установили дополнительные эпизоды преступной деятельности экс-главы подмосковного района. "Постригань и еще 6 человек в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в "мошенничестве", "присвоении и растрате", а также в "легализации имущества, добытого преступном путем", - сообщили в ГСУ.

Александр Постригань в период работы в должности руководителя администрации Клинского района, по данным следствия, с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов. Среди таких оказались несколько нежилых зданий и земельных участков, а также одно коммерческое помещение. "Обвиняемые преступными действиями причинили ущерб районной администрации на сумму не менее 43 млн рублей", - подсчитали следователи.

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Отмечается, что в отношении трех обвиняемых судом по ходатайству следствия уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам их жительства проведены обыски. В то же время двое членов организованной преступной группы разыскиваются в пределах страны, еще один подозреваемый находится в международном розыске.

Ранее Генпрокуратура подала иск в суд о взыскании в доход государства имущества Постриганя на общую сумму около 9 млрд рублей.

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