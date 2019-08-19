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19.08.2019 04:17
Рубрика: Бензин

Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Москвы и Крайнего Севера на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем жители других регионов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования доступности автомобильного топлива для россиян.

Фото: iStock
Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином

Основываясь на данных Росстата, эксперты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести жители разных регионов страны, пишет РИА Новости. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина в месяц. На втором месте Москва (1798 литров), на третьем - Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Более тысячи литров АИ-92 могут купить на свою зарплату жители Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатки, Санкт-Петербурга, Якутии, Московской и Мурманской областей, а также Коми. В среднем же по России граждане могут приобрести 926 литров бензина.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители Дагестана - 514 литров АИ-92, в Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров).

Авторы исследования подчеркивают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что связано с невысокими средними зарплатами в этих субъектах РФ.