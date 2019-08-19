Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином

Жители Москвы и Крайнего Севера на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем жители других регионов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования доступности автомобильного топлива для россиян.

Основываясь на данных Росстата, эксперты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести жители разных регионов страны, пишет РИА Новости. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина в месяц. На втором месте Москва (1798 литров), на третьем - Ненецкий автономный округ (1609 литров).

Более тысячи литров АИ-92 могут купить на свою зарплату жители Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатки, Санкт-Петербурга, Якутии, Московской и Мурманской областей, а также Коми. В среднем же по России граждане могут приобрести 926 литров бензина.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители Дагестана - 514 литров АИ-92, в Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров).

Авторы исследования подчеркивают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что связано с невысокими средними зарплатами в этих субъектах РФ.