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19.08.2019 23:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Олег Кононов: Это прекрасно, что защитники забивают

Текст: Илья Зубко, Владимир Синицын
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победы над ЦСКА в центральном матче 6 тура Российской премьер-лиги (2:1) подвел итоги встречи и ответил на вопросы журналистов.

Олег Кононов: Дерби легким не бывает. Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором мы были посильнее. Хотя концовка игры была для нас непростой, тем не менее ребята выдержали. Поздравляю команду с победой.

Вы сказали, что первый тайм играли на равных. Но нам показалось, что "Спартак" был похуже, причем не в первый раз. Вас не беспокоит, что до перерыва команда выглядит слабее?

Олег Кононов: Конечно беспокоит, что команда выходит закрепощенной. Об этом было сказано в перерыве. Сделаем серьезное исследование на эту тему, надо над этим моментом поработать.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
"Спартак" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ

Самуэль Жиго - лучший бомбардир команды в чемпионате России. Это нормально?

Олег Кононов: Это прекрасно. Я очень рад, что наши защитники забивают. Помню, как Беккенбауэр подключался к атакам, забивал, и мы в детстве относились к этому с восторгом. У каждого игрока есть лучшие качества. И, как я вижу, мои задачи как тренера - не ущемлять их, а давать возможность реализовывать. И еще больше их совершенствовать, на любой позиции. Но в рамках той игры, которую мы хотим видеть.

Четвертый матч подряд "Спартак" выигрывает. Вам стало легче психологически? Чувствуете, что болельщики поворачиваются к вам лицом?

Олег Кононов: С каждой победой я чувствую, что команда увереннее становится. Каждый игрок чувствует уверенность, когда побеждает. Что касается меня, то это моя работа. Не буду называть это критикой - определенное давление на меня идет. Это "Спартак" - не я первый, не я последний тренер. "Спартак" в первую очередь должен выигрывать. Если не будет побед, будет давление в первую очередь на тренера, а затем уже на игроков. И здесь уже вопрос, как тренер воспринимает давление. Я его воспринимаю, оцениваю то, что я нахожусь в "Спартаке". И я хочу побеждать. Не когда мне будет 70 лет, а хочу побеждать сейчас в любой игре. И мы все нацелены на это.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Впереди выездная игра с "Брагой" в Лиге Европы. Думали о ней и как команда справляется с жестким графиком?

Олег Кононов: График на самом деле жесткий. Очень хорошие команды нам противостоят и в чемпионате, и в Лиге Европы. Сейчас неделя вообще будет жесткая. Если считать этот матч, то за шесть дней мы отыграем три матча. Наша задача в первую очередь - подготовить игроков и восстановить. Тем футболистам, которые мало играли, дать возможность быть в тонусе. Потому что сейчас конечно будет и ротация. Здесь нам очень важно сплоченно, всем тренерским штабом серьезно отработать этот цикл.

Вам часто в начале работы в "Спартаке" припоминали слова про бесковский футбол. Сейчас стиль вам также важен, или нужна победа любой ценой?

Олег Кононов: Стиль важен, и я очень хочу, чтобы этот стиль был в "Спартаке". Я даже назову это системой, которая была в "Спартаке" - и подбор игроков, и тренировочный процесс. И мое желание - чтобы "Спартак" имел этот стиль, таких же игроков, которых мы сейчас все вспоминаем и ценим. Вспоминаем большие победы, те трофеи, которые были в "Спартаке". И мы ответственны перед болельщиками, это самое главное.

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