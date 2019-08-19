"Спартак" обыграл ЦСКА в супердерби

Московский "Спартак" одолел ЦСКА в центральном матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Супердерби, проходившее на стадионе "красно-белых" завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Из-за участия "Спартака" в квалификации Лиги Европы дерби было перенесено на понедельник. Что, впрочем, никак не сказалось на атмосфере главного матча страны. Уже на полчаса до стартового свистка хозяйский и гостевой сектора были заполнены под завязку и вели привычный обмен оскорбительными зарядами. Правда, "красно-белая" торсида сделала паузу, чтобы поприветствовать маленьких спартаковцев, ставших победителями всероссийского детского турнира. Теперь им предстоит сыграть со сверстниками из европейских клубов.

Поучаствовав в перекличке с детьми, фанатская трибуна вернулась к своим делам, тем более что на поле вместе с игроками ЦСКА появились взрослые футболисты "Спартака", и пришло время перфомансов. Гостевой сектор не стал мудрствовать, вывесив огромный баннер с надписью red blue warriors. Чуть меньшее полотно было адресовано непосредственно болельщикам "Спартака" с язвительным намеком на разногласия в "красно-белом" движении. Был баннер и в память недавно погибшего легендарного фаната хозяев Алексея Васюка, известного по прозвищу Бахыт: "Беда не имеет цветов".

Спартаковский актив в свою очередь сделал упор на пиротехнику. Гигантские слова во всю длину трибуны за воротами "Мы будем драться до конца" и грозное изображение скелета с цепями и наколками на костяшках "Нате ЦСКА" утонули в клубах черного дыма, образовавшегося после многократных и очень шумных взрывов петард.

Почти для половины состава "Спартака" эта обстановка была в новинку: Зелимхан Бакаев, Андре Шюррле, Джордан Ларссон и Гус Тиль дебютировали в дерби. "Они знают, что такое дерби. Конечно, мотивация есть, есть настрой. Думаю, никаких проблем у тех ребят, которые еще не играли с ЦСКА, нет", - рассуждал перед матчем наставник "красно-белых" Олег Кононов.

В итоге то ли мандраж все-таки сказался, то ли дала знать о себе все еще несыгранность новичков, но первый тайм остался за ЦСКА. Даже несмотря на определенные проблемы с составом (к ним добавилась травма Дмитрия Ефремова уже по ходу игры) армейцы умело комбинировали и создали минимум один момент, который должен был завершиться голом. На 15-й минуте Никола Влашич нашел пасом в чужой штрафной Марио Фернандеса, который откинул мяч в центр на свободного Федора Чалова: форвард бил в упор, но голкипер "Спартака" Александр Максименко чудом отразил удар, выставив ногу.

У "Спартака" самой заметной фигурой, как и в последних матчах, был Андре Шюррле. С его помощью "красно-белые" соорудили свой самый опасный момент до перерыва. На 44-й минуте немец, которого в отсутствии дисквалифицированного Эсекиля Понсе отрядили на острие атаки, выложил мяч под удар Тилю, но тот примерно с линии штрафной не сумел попасть даже в створ ворот.

Второй тайм начался с продолжения пиротехнического шоу в исполнении спартаковских фанатов. Несколько ракетниц даже взметнулись над полем, за что "красно-белые" наверняка будут наказаны солидным штрафом. Однако именно после многочисленных пиротехнических "Спартак" забил. На 59-й минуте Бакаев разогнал контратаку хозяев и отдал мяч набегавшему слева Шюррле: немец тонко навесил в центр штрафной, откуда Самуэль Жиго буквально вонзил мяч головой в правый угол от Акинфеева - 1:0.

Воодушевленные успехом подопечные Кононова продолжили наседать на растерявшихся армейцев. Буквально тут же едва не забил Бакаев, удар которого в пустой угол заблокировал кто-то из защитников ЦСКА. Затем снова на ударную позицию вышел Жиго - на этот раз выручил Акинфеев. И в этот момент, когда казалось, что "Спартак" вот-вот дожмет гостей, команда Виктора Гончаренко отыгралась. На 68-й минуте в коем-то веке армейцам удалась быстрая атака: "красно-белые" вроде бы отбились, но мяч подхватил Марио Фернандес тут же разрядивший "пушку" в дальний угол от Максименко. Вратарь только пощупал мяч кончиками пальцев - 1:1.

Ликование гостевого сектора тоже не обошлось без пиротехники, а поскольку дым дул в сторону поля, весь стадион мгновенно заволокло дымом, да так, что главному арбитру встречи Сергею Карасеву пришлось приостановить матч на несколько минут. И это было даже кстати, учитывая тот факт, что страсти начали накаляться. За мгновение до этого Магнуссон в воздухе врезался в Зобнина и получил желтую карточку, спровоцировав небольшую стычку.

Дым еще не совсем рассеялся, а Карасев уже решил возобновить игру. И потому второй гол в деталях разглядели далеко не все. Джикия поборолся при розыгрыше углового, а на отскоке первым оказался Жиго, который и оформил дубль - 2:1.

Пропустив, уже ЦСКА рванул к чужим воротам и упустил два шанса, чтобы снова восстановить равновесие в счете. Но сначала главный голеадор матча Жиго заблокировал "выстрел" Влашича, а затем в который раз своих выручил Максименко, "потащив" труднейший удар из-за пределов штрафной.

Из-за остановок Карасев добавил к основному времени семь минут, в которые к забитому мячу был ближе "Спартак". Снова сверкнул Шюррле, выдавший тонкий пас Мельгарехо на выход один в один с Акинфеевым, но южноамериканец пробил прямо во вратаря. Впрочем, спасение армейского голкипера не уберегло ЦСКА от итогового поражения - 1:2.