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19.08.2019 22:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Виктор Гончаренко: Чалову надо было реализовывать моменты

Текст: Илья Зубко
Фото: Михаил Синицын
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в дерби от "Спартака" (1:2).

Виктор Гончаренко: Если дети попадают в первый раз на стадион и видят такую игру, они наверняка навсегда остаются в футболе. Такие матчи нравятся болельщикам - бескомпромиссные, напряженные. Было очень много борьбы. По накалу и исполнению тоже неплохой матч. Мы, наверное, выглядели чуть лучше. Но это не первая игра, в которой мы смотримся чуть лучше соперника, но выиграть не можем. Более того, мы проигрываем. Те моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать. Потому что если нападающий не реализует такие моменты, очень сложно рассчитывать на победу. Надо, наверное, было какие-то шишки набить. Когда ты говоришь, что у соперника есть сильная сторона, стандартные положения, и с них ты пропускаешь, то всегда сложно после этого разговаривать с командой. Тем не менее, на таких матчах мы будем продолжать расти.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
"Спартак" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ

После второго гола "Спартака" вы разговаривали с судьей. Если не секрет, о чем? Пытались что-то о дыме ему сказать?

Виктор Гончаренко: Подходит [главный арбитр матча Сергей] Карасев, говорит, что VAR не видит поле и игру надо остановить. Ничего не произошло, а игру возобновили. Зачем тогда надо было останавливать? Ритм игры упал, все долго стояли, а та же самая дымовая завеса оставалась. Но в любом случае команды в равных условиях. Надо больше проявлять характера. При счете 1:1 мы почему-то стали играть на сдерживание. Нам надо было стараться все равно идти вперед.

Тяжело было готовиться к "Спартаку", который играет разными составами в чемпионате и Лиге Европы?

Виктор Гончаренко: Не могу сказать, что сложно. Четверка защитников была понятна, тоже самое по Бакаеву. Единственное - у нас были визуальные нарезки по Шюррле и Тилю, как им противостоять.

Что с Ефремовым, которого заменили в первом тайме?

Виктор Гончаренко: Не знаю. Что-то с коленом. Повезли его в больницу на снимок.

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