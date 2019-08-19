Виктор Гончаренко: Чалову надо было реализовывать моменты

Виктор Гончаренко: Если дети попадают в первый раз на стадион и видят такую игру, они наверняка навсегда остаются в футболе. Такие матчи нравятся болельщикам - бескомпромиссные, напряженные. Было очень много борьбы. По накалу и исполнению тоже неплохой матч. Мы, наверное, выглядели чуть лучше. Но это не первая игра, в которой мы смотримся чуть лучше соперника, но выиграть не можем. Более того, мы проигрываем. Те моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать. Потому что если нападающий не реализует такие моменты, очень сложно рассчитывать на победу. Надо, наверное, было какие-то шишки набить. Когда ты говоришь, что у соперника есть сильная сторона, стандартные положения, и с них ты пропускаешь, то всегда сложно после этого разговаривать с командой. Тем не менее, на таких матчах мы будем продолжать расти.

После второго гола "Спартака" вы разговаривали с судьей. Если не секрет, о чем? Пытались что-то о дыме ему сказать?

Виктор Гончаренко: Подходит [главный арбитр матча Сергей] Карасев, говорит, что VAR не видит поле и игру надо остановить. Ничего не произошло, а игру возобновили. Зачем тогда надо было останавливать? Ритм игры упал, все долго стояли, а та же самая дымовая завеса оставалась. Но в любом случае команды в равных условиях. Надо больше проявлять характера. При счете 1:1 мы почему-то стали играть на сдерживание. Нам надо было стараться все равно идти вперед.

Тяжело было готовиться к "Спартаку", который играет разными составами в чемпионате и Лиге Европы?

Виктор Гончаренко: Не могу сказать, что сложно. Четверка защитников была понятна, тоже самое по Бакаеву. Единственное - у нас были визуальные нарезки по Шюррле и Тилю, как им противостоять.

Что с Ефремовым, которого заменили в первом тайме?

Виктор Гончаренко: Не знаю. Что-то с коленом. Повезли его в больницу на снимок.