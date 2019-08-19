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19.08.2019 00:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

Текст: Евгений Гайва
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. Они предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 907 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792".

Фото: REUTERS
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Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.

О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзор. Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Такие правила вводятся на нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.

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Также проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут на трех автомобильных пунктах пропуска. Это пункты пропуска Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Кстати, такие же правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора.

Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.

Экономика Туризм Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Правительство ФТС Правительство Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России ДФО Приморский край СЗФО Карелия СКФО Дагестан СЗФО Псковская область Вступают в силу в августе 2019 года
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