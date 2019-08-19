Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. По информации регионального ГУ МЧС, на утро понедельника он достиг 595 сантиметров. Опасным для города явлением считается уровень в шесть метров.

Существенно осложнил гидрологическую обстановку в крае тайфун "Кроса", который бушевал в регионе с 14 августа.

Если уровень Амура поднимется выше шести метров, 3,7 тысячи дач на левом берегу реки может подтопить. В зоне риска окажутся жилые дома, водозабор в районе Красной речки, подъездные пути к ТЭЦ-3.