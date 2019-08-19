В Приморье тайфун выбросил на берег северокорейскую шхуну

На берег Дальневосточного морского заповедника выбросило северокорейскую рыболовную шхуну, сообщает РИА Новости. Виной тому штормовой ветер прошедшего над Приморским краем тайфуна "Кроса".

Шхуну обнаружили в бухте Астафьева. Теперь ее регулярно осматривают специалисты заповедника на предмет возможного разлива нефтепродуктов. Повреждений корпуса судна нет.

Ранее сообщалось, что примерно двести судов укрывались от шторма вблизи восточного побережья Приморья. Несколько стояли на якоре около острова Рикорда, что совсем близко к Владивостоку. Сейчас почти все северокорейские шхуны ушли из российских вод. А 75 спасенных рыбаков с разбитых штормом шхун скоро будут отправлены на родину.