В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи пятилетней девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ по региону.

Как писала "РГ" ранее, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка ушла и не вернулась пятилетняя девочка. Не исключается вероятность того, что она заблудилась в лесу.

Организованы масштабные поиски силами сотрудников Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащих, волонтеров поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь" и "Волонтер". Задействованы квадрокоптер и световая башня.

Приметы пропавшей: рост около 100 сантиметров, волосы светлые, глаза карие. Была одета в джинсовые шорты, футболку бело-серого цвета, красные резиновые сапоги.