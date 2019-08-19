В Каменке начали проверять дома, пострадавшие при взрывах на полигоне

В Красноярском крае приступила к работе специально созданная комиссия по обследованию квартир, пострадавших при серии взрывов на военном полигоне. Об этом сообщается на сайте администрации Ачинского района.

Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный жилым домам в результате ЧП.

Работы начнутся с улицы Лесной. Сегодня комиссия осмотрит дома №6,7 и 8, завтра будет работать в доме №4 и посетит квартиры жителей, находящихся в пункте временного размещения, на 21 августа запланировано обследование домов №9,10 и 11.

По результатам работы комиссии жители Каменки получат денежные компенсации в размере 20-50 тысяч рублей.

Напомним, взрывы боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа из-за пожара, возникшего при погрузочных работах. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали около 16 тысяч жителей. Один человек погиб на месте. 9 августа взрывы возобновились: детонацию вызвало попадание молнии в ходе разминирования.