Новые взрывы под Ачинском: пострадали пять человек

На военном полигоне под Ачинском Красноярского края прогремели новые взрывы.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, в результате ЧП пострадали пять человек.

По данным ТАСС, предварительной причиной двух взрывов стало попадание молний в военные склады.

Напомним, 5 августа на военном хранилище пороховых зарядов под Ачинском во время погрузочных работ произошел взрыв. Огонь спровоцировал серию детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали порядка 16 тысяч жителей. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС, который позже был снят.