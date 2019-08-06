Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском

В результате пожара и последующих взрывов на военном складе под Ачинском погиб один человек. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СК РФ.

Ранее о гибели одного человека сообщали очевидцы, однако подтверждения данной информации не было, а потому он числился пропавшим без вести. Как уточнили в следственном ведомстве, ЧП произошло в ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. По неизвестной причине начался пожар, на место оперативно была вызвана пожарная группа. Она попыталась ликвидировать возгорание, однако из-за огня началась неконтролируемая детонация боеприпасов. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь, по данным ведомства, получили различные травмы. Напомним, всего в результате происшествия за помощью к медикам обратились 13 человек, шестеро из них госпитализированы.

Как ранее сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, пожар на площадке хранения пороховых зарядов, по предварительным данным, произошел из-за человеческого фактора. Он не уточнил подробностей, добавив, что точные обстоятельства ЧП установит следствие. Известно, что военная часть, где произошел пожар, будет расформирована.

Следователи возбудили уголовное дело по ч 2 ст 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием). Они планируют провести осмотр места происшествия после того, как будут завершены работы по разминированию. Детонация боеприпасов прекратилась еще утром. Позже военные сообщили о полной ликвидации открытого огня на территории складов. Сейчас ведется проливка конструкций. На место отправились 70 саперов из Москвы, которые должны будут обеспечить безопасность самого объекта, а также проверить на наличие потенциально опасных предметов территорию ближайших населенных пунктов. До этого момента возвращение эвакуированных граждан запрещено.