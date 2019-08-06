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06.08.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском

В результате пожара и последующих взрывов на военном складе под Ачинском погиб один человек. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СК РФ.

Ранее о гибели одного человека сообщали очевидцы, однако подтверждения данной информации не было, а потому он числился пропавшим без вести. Как уточнили в следственном ведомстве, ЧП произошло в ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. По неизвестной причине начался пожар, на место оперативно была вызвана пожарная группа. Она попыталась ликвидировать возгорание, однако из-за огня началась неконтролируемая детонация боеприпасов. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь, по данным ведомства, получили различные травмы. Напомним, всего в результате происшествия за помощью к медикам обратились 13 человек, шестеро из них госпитализированы.

Над горевшим военным складом под Ачинском открыли воздушное пространство

Как ранее сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, пожар на площадке хранения пороховых зарядов, по предварительным данным, произошел из-за человеческого фактора. Он не уточнил подробностей, добавив, что точные обстоятельства ЧП установит следствие. Известно, что военная часть, где произошел пожар, будет расформирована.

Следователи возбудили уголовное дело по ч 2 ст 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием). Они планируют провести осмотр места  происшествия после того, как будут завершены работы по разминированию. Детонация боеприпасов прекратилась еще утром. Позже военные сообщили о полной ликвидации открытого огня на территории складов. Сейчас ведется проливка конструкций. На место отправились 70 саперов из Москвы, которые должны будут обеспечить безопасность самого объекта, а также проверить на наличие потенциально опасных предметов территорию ближайших населенных пунктов. До этого момента возвращение эвакуированных граждан запрещено.

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