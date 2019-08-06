Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушен

Пожар на военном складе в в/ч 74008 в поселке Каменка ликвидирован, очагов открытого возгорания не наблюдается. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в сообщении говорится о том, что после 9.00 местного времени на территории арсенала нет детонации боеприпасов. Сейчас самолеты и вертолеты ведут проливку территории, где наблюдалось возгорание - привлечены десять Ил-76 и пять Ми-8, оборудованных специальными баками и сливными устройствами.

Для обеспечения безопасности на военном объекте и территории вокруг привлечена группировка саперов из Москвы. В ее состав вошли 70 специалистов. Они первые зайдут на склад, после их работы будет дано разрешение на возвращение местных жителей.

Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером. Огонь охватил хранилище пороховых зарядов к артиллерийским снарядам. Началась детонация. Из-за ЧП были эвакуированы более 16 тысяч человек. Зона в 15 километров вокруг базы была объявлена небезопасной и закрытой для посещения. Сегодня утром детонация зарядов прекратилась. Серьезных разрушений инфраструктуре нет. В результате ЧП пострадали 12 человек. Сейчас на месте ЧП будут работать саперы.