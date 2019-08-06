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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12

В Красноярском крае количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска увеличилось до 12 человек. Ранее сообщалось о девяти раненых.

По пожару в Ачинске открыта горячая линия МЧС

Уточняется, что все пострадавшие взрослые. Шестеро из них были госпитализированы, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу краевого Минздрава. Сейчас четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов были направлены в Красноярск.

Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском произошло в понедельник около 13.00 мск. После этого последовала серия взрывов. Районные власти объявили режим ЧС. Из близлежащих к месту ЧП населенных пунктов эвакуировано 2,6 тысячи жителей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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