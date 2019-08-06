Под Ачинском прекратилась детонация зарядов на военном складе

Детонация пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на складе воинской части под Ачинском Красноярского края прекратилась.

"Сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сообщил ТАСС замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Напомним, накануне на складе воинской части рядом с селом Каменка произошло возгорание, за которым последовала серия взрывов. В ближайших населенных пунктах провели эвакуацию - всего вывезли более 16 тысяч человек.

В Ачинском районе ввели режим ЧС, пока он сохраняется. Жителей просят на входить в зону риска.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек. Еще один - гражданский, - как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, числится пропавшим без вести.