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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ачинском прекратилась детонация зарядов на военном складе

Детонация пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на складе воинской части под Ачинском Красноярского края прекратилась.

Фото: ТАСС
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12

"Сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сообщил ТАСС замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Напомним, накануне на складе воинской части рядом с селом Каменка произошло возгорание, за которым последовала серия взрывов. В ближайших населенных пунктах провели эвакуацию - всего вывезли более 16 тысяч человек.

В Ачинском районе ввели режим ЧС, пока он сохраняется. Жителей просят на входить в зону риска.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек. Еще один - гражданский, - как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, числится пропавшим без вести.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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