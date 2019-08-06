Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13

Количество пострадавших в результате взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 13 человек. Как сообщает ТАСС, в одну из больниц города обратилась женщина.

По информации агентства, женщина получила легкие травмы и отказалась от госпитализации. Таким образом, в больницах Ачинска и Красноярска по-прежнему находятся шесть человек, остальные получили помощь амбулаторно. Опасности для жизни пострадавших нет. Один из них получил травму глаза и сейчас проходит лечение в офтальмологическом центре краевой столицы.

Как ранее писала "РГ", еще один человек числится пропавшим без вести. По словам губернатора края Александра Усса, некоторые очевидцы сообщили, что пропавший погиб, однако подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, вчера вечером на складах с пороховыми зарядами под Ачинском произошел пожар, в результате которого началась серий взрывов. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек, зону в 15 километров закрыли для въезда. Во вторник детонация снарядов на складе прекратилась, а чуть позже были ликвидированы все очаги открытого огня. Сейчас ведется проливка зданий. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, причиной возгорания мог стать человеческий фактор. Он не уточнил подробностей, детальные обстоятельства ЧП выяснят следователи и надзорные органы. Известно, что часть, на территории которой произошло ЧП, будет расформирована.

Тем временем к 20 часам по местному времени будет известен результат инженерной разведки - саперы исследуют территорию складов и скажут, можно ли снимать оцепление вокруг Каменки. Пока зона вокруг складов, из которой эвакуированы люди, считается потенциально опасной.