В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

По предварительным данным, причиной взрывов на военных складах в Каменке стал человеческий фактор. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на находящегося на месте происшествия заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Он добавил, что точную причину пожара и последовавших за ним взрывов на площадке хранения пороховых зарядов установит следствие и прокуратура. По словам генерала Булгакова, после ликвидации последствий взрывов воинская часть N 74008 "Центр материального-технического снабжения ЦВО" будет расформирована.

Напомним, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы начались в территории складов воинской части N 74008 под Ачинском вчера в 17.30. Вскоре в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Пострадали 12 человек.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, серьезных разрушений в селе Каменка нет. На некоторых зданиях побиты стекла. Для разминирования горящего склада в Красноярский край отправлена группировка саперов из Москвы, в состав которой вошли 70 специалистов. Они первыми зайдут в арсенал после тушения. Для ликвидации возгорания будет применена военная авиация. Десять самолетов Ил-76 и вертолеты приступят к тушению после того, как будет решен вопрос с воздушным движением. По словам Булгакова, к концу сегодняшнего дня планируется решить вопрос с ликвидацией возгорания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства Красноярского края Алексея Подкорытова, всего зону ЧП покинули порядка 16 тысяч человек. Более 9,5 тысяч жителей Назаровского и Ачинского районов эвакуированы в места временного размещения, которые оборудованы за пределами 15-километровой зоны. Свыше шести тысяч человек покинули зону бедствия самостоятельно.

- С учетом сложившейся ситуации можно сказать, что эвакуация населения прошла успешно, - подчеркнул губернатор Александр Усс.

Отмечается, что сейчас арсенал не представляет никакой угрозы для населенных пунктов, расположенных поблизости. Детонация боеприпасов прекратилась. Опасность нахождения в 15-километровой зоне сохраняется до 14.00 по местному времени и может быть продлена до вечера. Как отметил Булгаков, разрешение на возвращение местных жителей будет дано после того, как прибывшие саперы обеспечат безопасность арсенала и населенного пункта рядом с ним. Всем жителям рекомендуется внимательно следить за обстановкой и сообщать специалистам о любых подозрительных находках.