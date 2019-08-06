Найден один из пропавших без вести при пожаре под Ачинском

Один из двух пропавших без вести при пожаре на военном складе в в/ч 74008 под Ачинском найден. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса.

Как сообщил глава региона на заседании оперативного штаба, судьба второго пропавшего еще не установлена. По словам Усса, есть свидетели, которые утверждают, что этот человек, вероятно, погиб. Обстоятельства и место предполагаемой гибели не уточняются. Сейчас идет проверка данной информации, человек продолжает считаться пропавшим без вести.

На данный момент известно о 12 пострадавших при пожаре и взрывах на военных складах в Каменке. Опасности для их жизни нет, но шесть человек госпитализированы. Наибольшую тревогу вызывает один из пострадавших, доставленный в офтальмологический центр Красноярска - у него осколками поврежден глаз.

Как ранее писала "РГ", пожар на военном складе под Ачинском начался накануне вечером. Из-за огня произошла детонация в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским снарядам. В результате ЧП 15-километровая зона вокруг объекта была закрыта для посещения. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали порядка 16 тысяч человек.

Сегодня утром детонация на территории складов прекратилась. Чуть позже военные заявили о полной ликвидации открытого огня. Сейчас на месте ЧП идет проливка территории с помощью самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8. Кроме того, было открыто воздушное пространство над военной частью в радиусе 20-километров, которое ранее было перекрыто. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на место выдвинулась группировка саперов, которые должны обезопасить объект и близлежащие территории. Предварительные данные о времени возвращения жителей в свои дома можно ожидать к 20.00 по местному времени. Возможная причина ЧП – человеческий фактор. Как заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, военная часть, где произошел пожар, будет расформирована.