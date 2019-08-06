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06.08.2019 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Над горевшим военным складом под Ачинском открыли воздушное пространство

Текст: Дмитрий Лапин

Воздушное пространство в районе горевших военных складов южнее Ачинска вновь открыто для самолетов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

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- Воздушное пространство над Ачинским районом Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 километров над Ачинском, сняты, - говорится в сообщении.

Напомним, что эти ограничения были введены вчера вечером, после того как стало известно о возгорании боеприпасов и взрывах на территории Центра Материально-технического снабжения в Каменке, неподалеку от Ачинска. Сейчас военные сообщили о полной ликвидации возгорания. Ранее говорилось о прекращении детонации на территории склада. На место ЧП выдвигаются саперы. Они обезопасят территорию самого склада, жилых помещений части, а также населенного пункта, расположенного неподалеку.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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