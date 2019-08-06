Над горевшим военным складом под Ачинском открыли воздушное пространство

Воздушное пространство в районе горевших военных складов южнее Ачинска вновь открыто для самолетов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

- Воздушное пространство над Ачинским районом Красноярского края открыто. Ограничения, вводимые на пролет воздушных судов в радиусе 20 километров над Ачинском, сняты, - говорится в сообщении.

Напомним, что эти ограничения были введены вчера вечером, после того как стало известно о возгорании боеприпасов и взрывах на территории Центра Материально-технического снабжения в Каменке, неподалеку от Ачинска. Сейчас военные сообщили о полной ликвидации возгорания. Ранее говорилось о прекращении детонации на территории склада. На место ЧП выдвигаются саперы. Они обезопасят территорию самого склада, жилых помещений части, а также населенного пункта, расположенного неподалеку.