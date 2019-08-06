В Ачинске сняли режим ЧС, введенный из-за взрывов на складе

В Ачинске на заседании оперативного штаба было решено снять режим ЧС, который ввели вчера из-за взрыва боеприпасов на военном складе. С 19.00 жителям города и района разрешено возвращаться в свои дома, сообщили в администрации города.

Пока закрыта для гражданских только зона радиусов в семь километров вокруг воинской части.

Напомним, что режим ЧС был введен вчера из-за пожара на военном складе в/ч 74008, в поселке Каменка, в 10 километрах от Ачинска. Там во время погрузки загорелись пороховые заряды, после чего произошла целая серия взрывов.

Известно, что в результате ЧС один человек погиб и 13 получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неосторожного обращения с оружием.