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06.08.2019 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ачинске сняли режим ЧС, введенный из-за взрывов на складе

Текст: Дмитрий Лапин

В Ачинске на заседании оперативного штаба было решено снять режим ЧС, который ввели вчера из-за взрыва боеприпасов на военном складе. С 19.00 жителям города и района разрешено возвращаться в свои дома, сообщили в администрации города.

Очевидец о взрывах под Ачинском: В домах все ходуном ходило

Пока закрыта для гражданских только зона радиусов в семь километров вокруг воинской части.

Напомним, что режим ЧС был введен вчера из-за пожара на военном складе  в/ч 74008, в поселке Каменка, в 10 километрах от Ачинска. Там во время погрузки загорелись пороховые заряды, после чего произошла целая серия взрывов.

Известно, что в результате ЧС один человек погиб и 13 получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неосторожного обращения с оружием.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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