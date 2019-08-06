Эвакуированные жители Ачинска смогут вернуться домой к концу дня

Жители Ачинска в Красноярском крае смогут, эвакуированные из-за взрывов боеприпасов на военном складе, смогут вернуться домой до конца дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Илая Ахметова.

По его словам, большая часть района свободна от ЧС. Для жителей организовали привоз: на электричках они прибудут из Красноярска, где на вокзале их будут ждать специальные автобусы. Тех, кто находится в ПВР также развезут по домам на автобусах.

Напомним, возгорание и взрывы снарядов произошли на военном складе под Красноярском во вторник, 5 августа, в 13.00. Детонация боеприпасов прекратилась только к утра вторника, 6 августа.

Из-за ЧП пострадали 12 человек, есть погибший. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.

Для пострадавших работает "горячая линия" по следующим номерам: 8 (39151) 6-13-13, 8 (39151) 6-13-14, 8 (39151) 6-13-28, 8 (39151) 6-13-48, 8 (39151) 6-13-66, 8 (39151) 6-13-59.