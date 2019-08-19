На Кубани девочку, брошенную в кафе с запиской, забрала бабушка

Четырехлетнюю девочку, которую мать оставила в пиццерии в Белореченске, забрала ее бабушка.

Напомним, эта история прогремела на прошлой неделе - сотрудники местного кафе позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что в заведении уже долгое время находится маленький ребенок, которого никто не забирает. Прибывшие сотрудники полиции проверили вещи девочки и обнаружили в кармане кофты записку. В ней мать сообщала имя и возраст дочери и написала просьбу найти ей новых родителей.

Правоохранители довольно быстро, используя изображение с камер видеонаблюдения, установили личность женщины. Ею оказалась 35-летняя уроженка Адыгеи. Как пояснила женщина, она оставила ребенка из-за сложного материального положения и отсутствия работы. Отцом же девочки является уроженец одной из африканских стран, который вернулся на родину.

Малышку отправили в лечебное учреждение, откуда ее забрала бабушка. Следователи Белореченского межрайонного следственного отдела навестили семью и передали девочке подарок и сладости. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, они пообещали оказать помощь бабушке и следить за судьбой ребенка.