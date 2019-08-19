Роботы будут следить за беспилотным транспортом на дорогах

Беспилотные средства и роботы могут начать контролировать безопасность дорожного движения. Но следить не за всеми подряд его участниками, а за такими же, как они, беспилотниками.

Минпромторг подготовил проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с учетом появления на дорогах беспилотных автомобилей. В документе отмечается, что, поскольку существующие системы автопилота не способны обеспечивать необходимый уровень безопасности дорожного движения, важное значение приобретает то, как организовано взаимодействие транспортных средств и дорожной инфраструктуры. Интеллектуальный подход к организации транспортных потоков, уверены в минпромторге, поможет распределить ответственность между инфраструктурой и беспилотниками. Поэтому в ведомстве планируют использовать цифровые технологии, направленные на устранение мест концентрации ДТП, внедрить автоматизированные и роботизированные технологии организации дорожного движения и контроля за соблюдением Правил дорожного движения.

На первых порах широко использовать беспилотники предполагается на крупных автомагистралях

Беспилотный транспорт уже активно тестируется в Москве и Казани. Предполагается задействовать целую зону для обкатки беспилотных машин на трассе М11 "Москва - Санкт-Петербург", где качество дорожного полотна очень высокое. Но, как поясняет автоэксперт Игорь Моржаретто, беспилотники на дороги общего пользования сейчас выпускают только при условии нахождения в кабине оператора, который при любой нештатной ситуации сможет остановить машину. Сейчас тестируются около 20 высокоавтоматизированных транспортных средств. Минпромторг считает, что использовать беспилотный транспорт можно в качестве такси, в том числе с применением уже известных бизнес-моделей типа каршеринга. Также, как отмечается в концепции, возможно использование беспилотников в качестве транспорта общего пользования - высокоавтоматизированных городских автобусов, низкоскоростных грузовых транспортных средств городских служб доставки (почта, интернет-торговля); транспортных средств городских коммунальных и оперативных служб.

При этом на первых порах широко использовать беспилотники предполагается на автомагистралях, которые наиболее безопасны для участников движения и пешеходов. На магистралях встречные направления транспортных потоков разделены отбойниками; пересечение проезжих частей организовано по многоуровневым развязкам, отсутствуют перекрестки; на автомагистралях запрещено движение пешеходов, велосипедистов. Поэтому уже в не столь отдаленном будущем на автомагистралях могут появиться автопоезда в составе организованных групп, осуществляющие движение в полуавтоматическом или автоматическом режиме; автоматизированные грузовики, уборочные и дорожно-патрульные машины. По мнению Игоря Моржаретто, массовый выход на дороги беспилотников - это перспектива второй половины 20-х годов нынешнего века.

Существующие камеры видеофиксации, конечно же, смогут отследить, если беспилотники начнут грубо нарушить ПДД. Но, например, остановить такую машину не смогут. Поэтому и нужны, в частности, другие беспилотники оперативного реагирования, на борту которых будут установлены интеллектуальные системы, способные, к примеру, ограничить подачу топлива в случае поломки беспилотного авто.