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19.08.2019 05:52
Рубрика: Власть

Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией

Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Фото: Пахомова Людмила/ТАСС
Фото: Пахомова Людмила/ТАСС

В период с 19 по 23 августа российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией Великобритании на самолете Ан-30Б. Он состоится в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что британские специалисты, присутствующие на борту самолета, проконтролируют соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Фото: ТАСС
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В этот же период - с 19 по 24 августа - Соединенные Штаты осуществят наблюдательный полет над территорией России. Будет задействован американский самолет наблюдения ОС-135Б, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что данный самолет не предназначен для применения оружия, а вся аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование.

В начале августа, напомним, миссия Турции и Финляндии выполнила совместный наблюдательный полет над Россией. В это же время российские специалисты осуществили полет над территорией Болгарии.

Договор по открытому небу позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Великобритания Правительство Минобороны
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