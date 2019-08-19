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19.08.2019 10:41
Рубрика: В мире

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Текст: Юрий Когалов

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами. Они связаны с его супругой Сарой. Как передают "Вести Израиля", еще на борту она возмутилась тем, что командир корабля не поприветствовал ее должным образом при посадке. Чтобы добиться желаемого, она попыталась попасть в кабину пилотов, но ее туда не пустили, что еще больше разозлило супругу главы правительства.

СМИ не исключают, что, возможно, она просто не расслышала приветствие. Тем не менее уже в воздухе командир вышел в салон и акцентированно обратился в ней: "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита". Имя премьера при этом он не произнес. Как отметили в канцелярии главы правительства, в этой ситуации речь шла о недопонимании, и конфликт был быстро улажен.

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Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

Напомним, в эти дни премьер-министра Израиля совершает первый за последние 20 лет визит на Украину. Предполагается, что во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским речь пойдет о создании зоны свободной торговли, пенсионном соглашении между двумя странами и ряде других двусторонних вопросов.

СМИ отмечают, что Нетаньяху также намерен использовать этот визит, чтобы заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР в преддверии предстоящих выборов. "Это очень важный визит. Сотни тысяч граждан Израиля являются выходцами с Украины. Они являются тем связующим звеном между нашими странами, которое нужно поддерживать. Эту связь нужно укреплять", - заявил Нетаньяху перед вылетом на Украину.

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