В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

В понедельник Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание. Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Неделю назад спикер Госдумы Вячеслав Володин провел рабочую встречу на эту тему с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. "Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявил журналистам председатель палаты по окончании встречи. Он также проинформировал, что на 19 августа назначено внеочередное заседание Совета Госдумы.

Еще одной темой станет новостная политика российских агрегаторов. Такое решение было принято 15 августа, после того, как в "топе" Яндекса целый день "провисела" новость о том, что нижняя палата намерена запретить эксплуатацию старых автомобилей. Несмотря на разъяснения депутатов о том, что это была частная инициатива одного из парламентариев и касалась она только коммерческого транспорта, агрегатор не изменил формулировку названия темы в "топе".

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками "фейковых" новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - сказал журналистам Вячеслав Володин. "Тема искажения информации поднята рядом депутатов Государственной думы", - добавил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Вопрос действиях новостных агрегаторов решено было также включить в повестку сегодняшнего заседания Совета Госдумы.