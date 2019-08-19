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19.08.2019 09:34
Рубрика: Власть

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

Текст: Галина Мисливская

В понедельник Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание. Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Неделю назад спикер Госдумы Вячеслав Володин провел рабочую встречу на эту тему с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. "Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны", - заявил журналистам председатель палаты по окончании встречи. Он также проинформировал, что на 19 августа назначено внеочередное заседание Совета Госдумы.

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Еще одной темой станет новостная политика российских агрегаторов. Такое решение было принято 15 августа, после того, как в "топе" Яндекса целый день "провисела" новость о том, что нижняя палата намерена запретить эксплуатацию старых автомобилей. Несмотря на разъяснения депутатов о том, что это была частная инициатива одного из парламентариев и касалась она только коммерческого транспорта, агрегатор не изменил формулировку названия темы в "топе".

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками "фейковых" новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - сказал журналистам Вячеслав Володин. "Тема искажения информации поднята рядом депутатов Государственной думы", - добавил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Вопрос действиях новостных агрегаторов решено было также включить в повестку сегодняшнего заседания Совета Госдумы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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