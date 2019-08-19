В Госдуме поддержали идею ограничить смартфоны в школе

По его словам, многие дети используют смартфоны не для развития, а для игр и "убийства времени".

- Что касается школ, то определенные ограничения необходимы, - цитирует депутата RT. - Если на уроке не предполагается использование мобильного для учебных целей, то он должен быть отключен или переведен в режим "без звука".

При этом, по мнению депутата, на переменах у ребенка должно быть право включить мобильный телефон. "Хотя бы потому, что родители хотят иметь постоянную связь с детьми".

Напомним, специалисты Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академией образования подготовили рекомендации о том, как использовать мобильные телефоны в школах. При входе в образовательную организацию и детям, и учителям рекомендуется переводить гаджеты в режим "без звука". Кроме того, предлагается ввести ограничение личных мобильных телефонов учеников во время уроков. Школы могут создать специальные места хранения планшетов и смартфонов, наладить способ связи детей и родителей.

Зачем все это нужно? Вот наглядный факт. В Великобритании было проведено исследование, которое показало: запрет на использование телефона в школе у 16-летних школьников повышает успешность сдачи тестов на 6,4 %.