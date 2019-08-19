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19.08.2019 15:15
Рубрика: Власть

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Текст: Галина Мисливская
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. С такой инициативой выступили лидеры думских фракций.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Комиссия приступит к работе, не дожидаясь начала осенней сессии палаты. "Мы посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков", - сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по окончании заседания.

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Он также пояснил, что решение о создании комиссии принято на основе принципа, которым руководствуется Россия - о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. "В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией", - сказал спикер.

По словам Володина, огромное количество фактов сегодня свидетельствуют об обратном. "Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", - заявил он.

Руководителем комиссии назначен председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, первое заседание состоится 30 августа.

Исаев: Иностранное вмешательство в дела РФ абсолютно недопустимо

Состав комиссии и ее полномочия будут утверждены в сентябре на пленарном заседании Госдумы. Но список участников Пискарев зачитал журналистам. В новую структуру вошли шесть депутатов от "Единой России", в том числе первый заместитель главы фракции Андрей Исаев и депутат от Крыма Наталья Поклонская. По два представителя делегировали "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

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