В Иране назвали условие освобождения британского танкера Stena Impero

Власти Ирана готовы отпустить британский танкер Stena Impero в случае принятия соответствующего решения судебных органов Исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Для освобождения британского танкера необходимо дождаться решения суда. Рассчитываем, что судебные процедуры пройдут как можно скорее и приговор буде вынесен", - сказал журналистам дипломат.

При этом он подчеркнул, что нет никакой связи между задержанием британского танкера в Персидском заливе и захватом танкера с иранской нефтью в Гибралтаре, освобождение которого состоялось накануне.

Напомним, военные Ирана задержал британский танкер Stena Impero 19 июля в Ормузском проливе. Тегеран объяснил это нарушением судном норм международного морского права. Танкер не реагировал на сигнал бедствия иранских рыбаков, кроме того, он следовал без включенных транспондеров. Позже было установлено, что на Stena Impero находятся трое российских граждан. Речь идет о двух вторых механиках и одном электромеханике.