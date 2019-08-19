Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом": альтернативная версия 11:55
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином 04:17
Выбираем подержанные премиальные кроссоверы по цене Lada Vesta Cross 18.08.2019
Поедет и сама. Как Volvo XC60 облегчает жизнь водителя 18.08.2019
19.08.2019 10:48
Рубрика: Легковые авто

В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Brilliance Фото: Пресс-служба Brilliance
Фото: Пресс-служба Brilliance

Российское представительство Brilliance объявило старт продаж кроссовера V3. Автомобиль представлен в четырех комплектациях по цене от 839 тысяч рублей.

Речь идет о версии модели 2016 модельного года, но именно такая модификация, как уточнили в компании, продается на внешних рынках. Впрочем, экстерьер, над которым работал шеф-дизайнер Brilliance Auto Димитри Вайсдомини, известный по работе в бюро Pininfarina, устаревшим назвать нельзя. Разве что светодиодных украшений в оптике могло быть чуть меньше.

Фото: Фото: www1.fips.ru
В России запатентовали дешевый китайский электрокроссовер

Автомобиль имеет компактные размеры - он на 7 см короче Hyundai Creta и на 3 см ее ниже, но на 1 см шире. Двигатель - полуторалитровый мощностью 107 л.с., возможно, покажется слабым, зато в городе, как обещают, будет потреблять только 5,9 л на 100 км. В паре с ним классические коробки передач - 5-ступенчатые "механика" и "автомат".

В списке опций уже в базовых вариантах (за 839 и 899 тысяч рублей) предложены системы ABS, EBD, ESC, помощи при старте на подъеме, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги и контроля давления в шинах. Кроме того, за минимальную цену доступны кондиционер и электрические боковые зеркала с подогревом.

Фото: Пресс-служба Haval
Кроссоверы Haval F7 оказались в дефиците

В версиях повыше - за 879 и 939 тысяч рублей - есть система помощи при парковке, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль и мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином.

Автомобиль в России предлагают в пяти цветах кузова - белом, серебристом, сером, черном и красном. На машину предоставят гарантию в 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Ранее в модельном ряду Brilliance значился только кроссовер V5.

Всё о семи кроссоверах, которые приедут в Россию до конца года
Выбираем подержанные премиальные кроссоверы по цене Lada Vesta Cross
#Brilliance