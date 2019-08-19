В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей

Российское представительство Brilliance объявило старт продаж кроссовера V3. Автомобиль представлен в четырех комплектациях по цене от 839 тысяч рублей.

Речь идет о версии модели 2016 модельного года, но именно такая модификация, как уточнили в компании, продается на внешних рынках. Впрочем, экстерьер, над которым работал шеф-дизайнер Brilliance Auto Димитри Вайсдомини, известный по работе в бюро Pininfarina, устаревшим назвать нельзя. Разве что светодиодных украшений в оптике могло быть чуть меньше.

Автомобиль имеет компактные размеры - он на 7 см короче Hyundai Creta и на 3 см ее ниже, но на 1 см шире. Двигатель - полуторалитровый мощностью 107 л.с., возможно, покажется слабым, зато в городе, как обещают, будет потреблять только 5,9 л на 100 км. В паре с ним классические коробки передач - 5-ступенчатые "механика" и "автомат".

В списке опций уже в базовых вариантах (за 839 и 899 тысяч рублей) предложены системы ABS, EBD, ESC, помощи при старте на подъеме, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги и контроля давления в шинах. Кроме того, за минимальную цену доступны кондиционер и электрические боковые зеркала с подогревом.

В версиях повыше - за 879 и 939 тысяч рублей - есть система помощи при парковке, камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль и мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином.

Автомобиль в России предлагают в пяти цветах кузова - белом, серебристом, сером, черном и красном. На машину предоставят гарантию в 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Ранее в модельном ряду Brilliance значился только кроссовер V5.