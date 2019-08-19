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19.08.2019 22:45
Рубрика: Власть

В Совфеде объяснили цель испытания США новой ракеты

Текст: Галина Мисливская
США разрабатывали новые ракеты еще в период действия ДРСМД с целью их размещения в Азии, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"То, что ракета уже испытана, говорит о том, что все конструкторские и сборочные работы велись давно, - заявил он "Интерфаксу". - Ракета не проектируется за месяц, за полгода, на это уходят, как правило, годы". Джабаров также считает, что Вашингтон был готов к выходу из ДРСМД.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Госдуме считают, что США заранее готовились к выходу из ДРСМД

По мнению сенатора, главной целью выхода США из договора является не противостояние с Россией. "Они пытаются разместить эти ракеты в Азии, прежде всего. Китай, как считают американцы, обладает большим запасом оружия такого класса, и, похоже, они пытаются разместить это в Азии. А договор не давал им такой возможности", - пояснил Владимир Джабаров.

Его коллега из комитета по обороне из безопасности Франц Клинцевич рассказал о возможном ответе России на действия США.

"Испытание военными США запрещенной в рамках ДРСМД ракеты наземного базирования спустя две с небольшим недели после официального расторжения этого договора - откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом", - приводит его слова РИА Новости.

"Мы, разумеется, в максимально короткие сроки сделаем все, чтобы не допустить превосходства США в этих видах вооружений", - заявил он, добавив, что Россия не намерена вступать в новую гонку вооружений, "а потому возможен и ассиметричный ответ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД
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