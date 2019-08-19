США испытали ранее запрещенную договором РСМД ракету

Отмечается, что при помощи крылатой ракеты наземного базирования была поражена цель на расстоянии свыше 500 километров. Испытание было проведено в воскресенье в штате Калифорния.
Напомним, ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. В тот же день в Пентагоне пообещали, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены.
В Москве пообещали отслеживать действия Вашингтона в этой области. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия "примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности".
Между тем министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.