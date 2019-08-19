США испытали ранее запрещенную договором РСМД ракету

США впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности запустили ракету, испытание которой прежде было запрещено этим соглашением. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что при помощи крылатой ракеты наземного базирования была поражена цель на расстоянии свыше 500 километров. Испытание было проведено в воскресенье в штате Калифорния.

Напомним, ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. В тот же день в Пентагоне пообещали, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены.

В Москве пообещали отслеживать действия Вашингтона в этой области. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия "примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности".

Между тем министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.