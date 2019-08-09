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09.08.2019 14:58
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва будет следить за ракетами США средней и меньшей дальности

Текст: Сергей Новиков
Москва будет отслеживать действия Вашингтона по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Как было поручено 5 августа президентом РФ, Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - заявила Захарова, заверив, что в случае подобных действия американской стороны Россия "примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности".

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Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин "заявил об одностороннем обязательстве не размещать ракеты, которые были предметом договора, в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся вооружения американского производства".

"Мы призываем Вашингтон, а также его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в политических делах", - обратилась Захарова к США и их партнерам.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. В тот же день в Пентагоне пообещали, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены ДРСМД.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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