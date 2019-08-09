МИД РФ: Москва будет следить за ракетами США средней и меньшей дальности

Москва будет отслеживать действия Вашингтона по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга для журналистов.

"Как было поручено 5 августа президентом РФ, Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", - заявила Захарова, заверив, что в случае подобных действия американской стороны Россия "примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности".

Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин "заявил об одностороннем обязательстве не размещать ракеты, которые были предметом договора, в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся вооружения американского производства".

"Мы призываем Вашингтон, а также его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в политических делах", - обратилась Захарова к США и их партнерам.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. В тот же день в Пентагоне пообещали, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены ДРСМД.