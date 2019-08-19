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19.08.2019 04:52
Рубрика: В мире

В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов

В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Так, в Коннектикуте был взят под стражу 22-летний Брэндон Вэгшол. По данным властей, он делился в соцсетях планами открыть огонь по людям в общественном месте. При обысках у него дома было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и специальное снаряжение. Молодой человек также пытался купить магазин повышенной вместительности, сообщает телеканал CNN.

Во Флориде помощники шерифа задержали 25-летнего Тристана Скотта Викса. Его бывшая подруга сообщила в полицию о планах молодого человека устроить стрельбу. Викс поделился, что хотел бы застрелить не менее 100 человек и считал, что проще всего это будет сделать в школе. У задержанного изъято охотничье ружье.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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В штате Огайо полиция арестовала 20-летнего Джеймса Патрика Рирдона. Он придерживался ультраправых взглядов и угрожал расстрелять людей в центре еврейской общины в городе Янгстаун, пишет ТАСС. У него дома обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия.

Напомним, что в США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям об угрозе стрельбы в общественных местах. Это произошло после ряда массовых расстрелов. Так, в Эль-Пасо (штат Техас) было убито 22 человека и более 20 получили ранения. В Дейтоне (штат Огайо) девять человек были убиты, более 20 ранены.

В мире США Массовые убийства в США
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