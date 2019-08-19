Владимир Путин: Альтернативы "нормандскому формату" нет

Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что альтернативы "нормандскому формату" нет, и Россия будет его поддерживать.

Начался однодневный визит Владимира Путина во Францию. Он проходит 19 августа в летней резиденции президента Эмманюэля Макрона - форте Брегансон.

В преддверии основных переговоров на встрече с журналистами главы РФ и Франции затронули тему урегулирования внутриукраинского конфликта. "По моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", - цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Вместе с этим, президент РФ подчеркнул, что "любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добриваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели"

Напомним, переговоры Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном проходят за несколько дней до саммита G7 в Биаррице. Лидеры двух стран обсудят двухстороннее сотрудничество, Сирию, Ливию, Украину, Иран и безопасность в ЕС.